Charlotte Lazzari è una ballerina e insegnante di yoga, moglie del famoso ex danzatore di Amici Kledi Kadiu. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Charlotte Lazzari: chi è, età, origini, ballerina

Nata nel 1992 da padre italiano e da madre francese, Charlotte Lazzari ha 29 anni e, nella vita, svolge la professione di insegnante di danza e di yoga. Ha dedicato la sua vita alla ricerca della pace interiore.

La sua carriera inizia con il diploma presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Ha iniziato la sua formazione da giovanissima all’età di 13 anni. Successivamente, si è avvicinata alla disciplina dello yoga, che ha iniziato a praticare durante i suoi studi in Germania. E’ diventata insegnante, specializzandosi in questo settore, ed è formatrice del metodo Odaka Yoga, uno stile nuovo ma rispettoso della tradizione dello yoga.

Charlotte Lazzari: marito, figli, malattia

Charlotte è sposata con Kledi Kadiu, noto al pubblico per aver partecipato nelle vesti di ballerino ad Amici, talent show in onda su Canale 5. L’amore tra loro due nasce nel 2015, durante una cena con amici in comune. Nonostante la differenza d’età, il loro amore è ogni giorno più forte: insieme hanno avuto due figli, Lea, e Gabriel, secondogenito, nato il 29 agosto 2021.

Il piccolo ha avuto alcuni problemi alla nascita: come Kledi e Charlotte hanno raccontato negli studi di Verissimo, a 13 giorni dal parto, Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, diagnosticati poi come meningo-encefalite, un processo infiammatorio del sistema nervoso che colpisce le meningi e l’encefalo. Un vero e proprio calvario per la coppia che li ha messi a dura prova. Il bambino è sopravvissuto ed è tornato a casa dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tantissimi esami a cui si è dovuto sottoporre.

Charlotte Lazzari: Instagram

Su Instagram, Charlotte è seguita da circa 39mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.