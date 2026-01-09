“Kiwi Viaggi”: dieci anni di successi tra innovazione e territorio

Traguardo prestigioso per “Kiwi Viaggi”, l’agenzia che celebra i suoi primi dieci anni di attività. Un decennio trascorso a disegnare itinerari e realizzare sogni, partendo dalla visione del giovane imprenditore giuglianese Domenico Iovino, che insieme ai soci fondatori ha saputo trasformare una passione in una realtà solida e dinamica.

L’azienda ha saputo evolversi restando costantemente al passo con i tempi, integrando le nuove tecnologie digitali senza mai perdere il calore del rapporto umano. Questa formula ha permesso a “Kiwi Viaggi” di diventare un punto di riferimento imprescindibile per il turismo locale e nazionale. Con sedi strategiche a Napoli centro, Giugliano, Bagnoli e Fuorigrotta, l’agenzia presidia il territorio campano offrendo consulenze su misura. Dalla luna di miele ai viaggi d’avventura, la missione resta la stessa: garantire eccellenza e affidabilità. Dieci anni di “Kiwi Viaggi” non sono solo un anniversario, ma il trampolino di lancio verso nuove mete e orizzonti sempre più ambiziosi.