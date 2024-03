La Pianese Associati è stata premiata come miglior cliente 360 d’Italia Senec alla Key Energy, la fiera internazionale delle energie rinnovabili di Rimini.

La fiera di quest’anno è stata una grande occasione di confronto con il mercato e con tutti gli attori della transizione energetica.

Pianese Associati premiata alla Key di Rimini: la soddisfazione del CEO

Grande soddisfazione per Francesco Pianese CEO del gruppo ha ribadito: “Auspichiamo che l’Italia sia protagonista nell’ambito della transizione ecologica. In questi giorni ci siamo confrontati con gli stakeholder e le imprese partner riscontrando enorme interesse per un mondo in continua evoluzione e creando nuove importanti partnership.”

La Pianese Associati nasce nel 2007 ed in pochi anni, grazie ad un efficiente organizzazione aziendale, si consolida come una delle realtà più accreditate in Campania nel settore del risparmio energetico. Con il tempo si specializza nella realizzazione e nella manutenzione di impiantistica sia a livello industriale che civile.