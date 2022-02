Katia Follesa è una comica, conduttrice e attrice televisiva. E’ tra le presenza fisse del one woman show Michelle Impossible, programma condotto da Michelle Hunziker, in onda questa sera su Canale 5. Vediamo nel dettaglio maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale di Katia.

Katia Follesa: chi è, età, peso, malattia

Katia Follesa, all’anagrafe Katiuscia, è nata 12 gennaio 1976, sotto il segno del Capricorno, a Giussano. Ha 46 anni ed è alta 160 cm.

Soffre di cardiomiopatia ipertrofica ed è testimonial del Progetto Cor, del Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation, che ha l’intento di migliorare la qualità di vita dei pazienti cardiopatici e di creare campagne di prevenzione per le patologie cardiovascolari. La consapevolezza di essere affetta da questa patologia, l’ha spinta, nel corso degli anni, a perdere peso.

Katia Follesa: marito, figlia, matrimonio

In merito alla sua vita privata, Katia è fidanzata dal 2006 con il comico Angelo Pisani. Dalla loro unione, è nata una figlia, Agata, nel 2010. La coppia ha annunciato le nozze nel 2022: dopo anni vissuti insieme, è arrivata la proposta di matrimonio da parte di Angelo verso Katia, che ha accettato.

Katia Follesa: carriera, serie tv

Katia forma il duo comico con Valeria Graci, noto come Katia & Valeria, nel 2001: dopo un periodo di gavetta tra cabaret e laboratori, approda in televisione, apparendo in programmi come Colorado, Zelig Off e Zelig Circus.

Nel 2007, Katia e Valeria fanno parte del cast di Scherzi a parte; in seguito, la Follesa recita nella sit-com Buona la prima!, con Ale e Franz.

A partire da febbraio 2011, ritorna con Valeria nella trasmissione Zelig. Nello stesso anno, recita nel film Vacanze di Natale a Cortina e collabora col comico Maccio Capatonda nel programma televisivo Ma anche no, in onda su La7. Nel 2011-2012 interpreta alcuni spot pubblicitari e appare in qualche sketch della sitcom A&F – Ale e Franz Show.

Nel febbraio 2012, il duo Katia & Valeria si scioglie. Nel 2012, la Follesa appare nel film Benvenuti al Nord e In alcune puntate del 2013 è giudice di Cuochi e fiamme.

Nel 2014, Katia è la protagonista della sitcom Uno di troppo con Angelo Pisani in onda su Super!.

Nel 2017, a otto anni di distanza, viene prodotta la quarta stagione di Buona la prima! e Katia è tra i protagonisti. Dal 22 dicembre prende il posto di Benedetta Parodi nella conduzione di Junior Bake Off Italia.

Da settembre 2018, conduce Big Show assieme ad Andrea Pucci in prima serata su Italia 1.Nell’aprile 2021 partecipa come concorrente al comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori.

Nel 2022, è co-conduttrice di Michelle Impossible, one woman show di Michelle Hunziker in onda su Canale 5, insieme a Michela Giraud.

Katia Follesa: Instagram

Su Instagram, Katia è molto attiva: il suo profilo conta 1,6 milioni di followers, con cui condivide scatti simpatici e divertenti, inerenti alla sua vita privata e professionale.