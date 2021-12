Il prossimo 6 gennaio si giocherà Juventus-Napoli ma in casa azzurra, oltre alla solita infermeria piena, Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne sono risultati positivi al Covid: una situazione che rischia di avere nuove ripercussioni visti i precedenti dell’anno scorso quando l’Asl napoletana impedì la trasferta a Torino a causa di alcuni contatti dei calciatori azzurri coi giocatori del Genoa, risultati anch’essi positivi al Covid. Il resto è storia nota. Il Napoli dopo aver perso la partita a tavolino vinse il ricorso dinanzi al Giudice Sportivo e giocò quella partita il 6 aprile 2021. Ora la situazione potrebbe ripetersi in vista del big match del prossimo gennaio a causa dell’aumento dei contagi e della diffusione capillare della variante Omicron. Il Governo, nelle recenti misure anti Covid ha imposto l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 anche negli stadi e nei palazzetti ma lo scenario è in continua evoluzione a tal punto da non escludere ulteriori misure restrittive nei prossimi giorni.

Juventus-Napoli a rischio? L’allarme dell’Asl: “Situazione da monitorare”

Sulla questione è intervenuto a FanPage il direttore dell’Asl Napoli 2 Antonio D’Amore: “Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Fabian Ruiz è in Spagna, Insigne è residente nella zona della Asl Napoli 1. Oggi sono fuori dalla nostra giurisdizione. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Di certo, visto lo scenario generale, l’evoluzione del quadro epidemiologico all’interno del Napoli sarà seguito con grande attenzione delle autorità sanitarie. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. È una situazione sicuramente da monitorare”. Si giocherà Juventus-Napoli? Oppure sarà rinviata per causa Covid? Nei prossimi giorni non sono escluse altre novità. Le istituzioni sanitarie stanno monitorando costantemente l’evoluzione dei contagi anche nel mondo del calcio. Un dato che potrebbe impedire l’avvio di alcune partite in Serie A. Juventus-Napoli su tutte.