Cancellata la penalizzazione alla Juventus. La squadra bianconera recupera 15 punti in classifica. La decisione arriva dalCollegio di Garanzia dello Sport del Coni, che ha parzialmente accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza della Corte d’Appello Federale per il “caso plusvalenze”.

Juventus, cancellata la penalizzazione dei 15 punti

Cambia dunque la classifica. Così come anticipa Fanpage.it, la penalità di 15 punti alla squadra di Allegri nel campionato di Serie A in corso è stata momentaneamente cancellata visto che il Collegio ha rinviato il caso alla Corte della FIGC per una rimodulazione della sentenza.

Immediato il riflesso sulla nuova classifica di Serie A: la squadra di Allegri passa dalla settima posizione con 44 punti alla terza con 59, in piena zona Champions (dalla quale adesso sono fuori Milan e Inter). Si avvicina anche al Napoli, che avrà dunque una nuova squadra con cui fare i conti per aggiudicarsi la vittoria matematica in campionato.