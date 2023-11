Con i recuperi andati in scena ieri tutte le 20 squadre hanno le stesso numero di partite giocate e la classifica inizia ad evidenziare i reali valori. Si sono giocati due recuperi, Bene il Catania che passa sul campo del Brindisi, mentre vola il Taranto di Eziolino Capuano che batte 2-0 il Messina.

Campane che dettano legge nel girone C con la Juve Stabia capolista e Avellino e Benevento che seguono subito dietro

Juve stabia che si riconferma in vetta alla classifica a 24 punti, rialzandosi subito dal Ko con Casertana grazie alla vittoria sul Latina diretta inseguitrice. Alle spalle della capolista troviamo a pari punti Benevento e l’Avellino di Pazienza che sembra non volersi fermare più con la striscia di vittorie che sale a 5 grazie alla vittoria esterna sul campo del Catania. Al quarto posto il sorprendente Taranto di Eziolino Capuano che con la vitttoria nel recupero sale a quota 20 punti con 4 successi nelle ultime 5. Sale in piena zona Play off la Casertana che a Cerignola centra la terza vittoria risalendo prepotentemente nelle zone lata della classifica agganciando Picerno e Crotone a 17 punti. Boccata d’ossigeno per il Giugliano che batte la Turris al Liguori grazie a De Rosa ed esce al momento dalla zona play out proprio a -1 dai corallini a 13 punti. In piena zona Play out Messina, Virtus Francavilla e Brindisi sempre più in difficoltà con una sola vittoria nelle ultime 5. Penultimo il Sorrento di Maiuri che dopo 2 vittorie con Messina e Francavilla sono cascati in una serie di 3 sconfitte consecutive, l’ultima proprio con Il Monterosi Tuscia fanalino di coda a 6 punti.

JUVE STABIA 24

AVELLINO 22

BENEVENTO 22

TARANTO 20

LATINA 18

CROTONE 17

PICERNO 17

CASERTANA 17

FOGGIA 16

CATANIA 15

AUDACE CERIGNOLA 15

POTENZA 14

TURRIS 13

VIRTUS FRANCAVILLA 11

GIUGLIANO 12

MESSINA 11

MONOPOLI 11

BRINDISI 10

SORRENTO 8

MONTEROSI 6

PROSSIMO TURNO – 4-5-6 novembre:

Monterosi-Picerno sab 4 nov, 16:15

Avellino-Virtus Francavilla sab 4 nov, 18:30

Latina-Crotone sab 4 nov, 18:30

Foggia-Sorrento sab 4 nov, 20:45

Potenza-Catania dom 5 nov, 14:00

ACR Messina-Benevento dom 5 nov, 18:30

Giugliano-Brindisi dom 5 nov, 18:30

Taranto-Juve Stabia dom 5 nov, 18:30

Casertana-Turris dom 5 nov, 20:45

Monopoli-Audace Cerignola lun 6 nov, 20:45

LA CLASSIFICA MARCATORI:

9 reti: Murano (Picerno)

7 reti: Starita (Monopoli)

6 reti: Tumminello (Crotone)

5 reti: Di Carmine (Catania), Gomez (Crotone)

4 reti: Gori (Avellino), Curcio (Casertana), Tonin (Foggia), Fabrizi, Mastroianni (Latina), Kanoutè (Taranto), D’Auria (Turris), Artistico (Virtus Francavilla)

3 reti: Malcore, D’Andrea (Audace Cerignola), Sgarbi (Avellino), Ferrante (Benevento), Bunino (Brindisi), Chiricò (Catania), De Sena (Giugliano), Romeo,Candellone, Bellich (Juve Stabia), Plescia (Messina), Costantino (Monterosi), Di Grazia, Caturano (Potenza), Vitale, Ravasio (Sorrento), Antonini Lui, Cianci, Bifulco (Taranto), Maniero, Scaccabarozzi, Giannone (Turris)