Archiviato il 27° turno del girone C di serie C, diverse soprese nella giornata con la la capolista ko a Catania, Turno che sorride a tutte le compagini campane.

I risultati del 27° Turno

Cade in vetta la capolista Juve Stabia sconfitta nettamente a Catania pe 2-0, decide la doppietta di Castellini. Il Benevento sbanca Picerno 1-2 e si riporta a -1 dai lucani. Avellino che si aggiudica il derby nelle zone alte contro la Casertana 2-1 e si riporta a pari punti con il Benevento in terza posizione. Pari spettacolo tra Taranto e Crotone con le doppiette di Kanoutè per i pugliesi e Gomez per i calabresi che sanciscono il 2-2 finale. Terzo succeso consecutivo per il Latina corsaro a Monopoli che ri rilancia in zona Play off . Successo del Sorrento che batte la Virtus Francavilla, Martinago regala i tre punti ai costieri. Vittoria in extremis per il Giugliano che batte il Messina 1-0 soltanto al 90° con Salvemini. Nelle zone calde della classifica il Foggia si aggiudica il derby con il Brindisi 0-2. Importante vittoria della Turris che batte 1-0 il Potenza al Liguori e infine colpaccio in zona salvezza del Monterosi tuscia che batte a domicilio l’Audace Cerignola 1-2