Jovanotti è uno dei cantanti più amati e apprezzati della musica italiana. Energico, vitale, grintoso, ha scritto canzoni di vario tipo, da quelle ritmate, da ballare alle melodie più classiche e romantiche. Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Jovanotti: chi è, età, carriera

Nato il 27 settembre del 1966, sotto il segno della Bilancia, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, nasce come deejay per poi affermarsi nel panorama della musica italiana come un artista unico nel suo genere. Ha 55 anni ed è alto 193 cm.

Sin da piccolo, Jovanotti è costretto a fare i conti con il problema di pronuncia della S, la famosa zeppola che rende distorto il nome della consonante: questo è stato uno dei motivi principale per il quale veniva spesso preso in giro, che poi sarebbe poi diventato uno dei suoi marchi di fabbrica. Oggi è impossibile immaginare le sue canzoni con una S diversa.

Il cantante è arrivato al successi negli anni Novanta, quando sognava di diventare famoso con lo pseudonimo di Joe Vanotti, trasformato poi in Jovanotti da un tipografo distratto.

Il suo primo lavoro musicale, dopo una lunga esperienza da Dj, è il singolo Walking, seguito l’anno successivo, il 1988 dal suo primo grande successo, È qui la festa?. Da qui inizia la sua scalata verso il successo.

Jovanotti: canzoni

Le canzoni di Jovanotti hanno ottenuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico. Il cantante ha saputo cimentarsi in pezzi molto differenti tra loro, dalle melodie come A te, Come musica, Bella, Chissà se stai dormendo, Le tasche piene di sassi, Per te fino a quelle più ritmate come L’estate addosso, Ragazzo Fortunato, Penso positivo e l’ultimo brano appena pubblicato, I love you baby, pronto a far ballare tutti nell’estate 2022.

Jovanotti: moglie, figlia, dove vive

In merito alla sua vita privata, Jovanotti ha avuto un flirt con Valeria Marini, quando i due ancora non erano famosi.

Ha sposato la fidanzata storica Francesca Valiani: dalla loro storia è nata la figlia Teresa. La ragazza ha dovuto combattere dal 2020 con un tumore, un linfoma di Hodgkin, ma è riuscita a sconfiggere il male a gennaio 2021.

Attualmente, vive a Cortona, in provincia di Arezzo.

Nel 2007 Lorenzo ha dovuto affrontare il dolore per la tragica scomparsa del fratello Umberto, rimasto ucciso in un incidente aereo avvenuto a Latina.

Jovanotti: Jova Beach Party

Nel 2019, Jovanotti ha tenuto un tour sulle spiagge più importanti d’Italia, denominato Jova Beach Party. Serate all’insegna di musica e divertimento, che hanno coinvolto e fatto ballare milioni di persone. Dato il successo riscosso, il cantante tornerà nuovamente in scena nell’estate 2022 sempre con lo stesso format. Una ventata di aria fresca dopo due anni di pandemia.

Jovanotti: Instagram

Su Instagram, Jovanotti è molto seguito: i suoi followers sono 2 milioni, con cui condivide scatti di vita personale e professionale.