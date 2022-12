È il giorno del dolore a Miano dove questa mattina, alle ore 11.30, si sono svolti i funerali di Jasmir Limongello, la 21enne deceduta insieme al fidanzato, Salvatore Rinaldi, in un terribile incidente lungo la strada Statale 268 a Somma Vesuviana. In tantissimi hanno partecipato al rito funebre che è stato celebrato presso la Parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo a Miano. Lacrime e palloncini bianchi all’uscita del feretro. Jasmir e Salvatore morti in un incidente, l’ultimo saluto ai due giovanissimi A perdere la vita insieme alla ragazza di Secondigliano anche Salvatore Rinaldi. L’ultimo saluto al giovane, originario proprio di Somma, si è tenuto ieri. Presenti parenti e tantissimi amici. La bara del giovane è stata accompagnata in chiesa con una Ferrari nera e decine di motociclette.

La coppia è deceduta nella notte del 16 dicembre. Salvatore e Jasmir erano a bordo di un’Audi Q8 quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto ha invaso la corsia opposta impattando contro un camion. Alla guida del tir due persone rimaste illese. Sono state proprio loro a chiamare i soccorsi ma, nonostante il tempestivo arrivo, per Salvatore Rinaldi e Jasmir Limongello non c’è stato nulla da fare.

Il video dei funerali di Salvatore

Il video dei funerali di Jasmir