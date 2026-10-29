Istituto Cartesio di Qualiano: cogestione per approfondire i temi della protesta

Una protesta può manifestarsi anche in modo pacifico, è cosi che gli studenti dell’istituto Renato Cartesio di Qualiano hanno deciso di approfondire i temi delle proteste studentesche. Attraverso un programma di cogestione, con docenti e istituzioni, hanno approfondito attraverso laboratori multidisciplinari i temi del carovita e dei tagli ai fondi per l’istruzione. Dall’arte al giornalismo, ampio spazio alla libertà di pensiero.