Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e la conseguente corsa agli acquisti per pranzi e cenoni, si sono intensificati i controlli delle autorità competenti per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori. Nelle ultime ore, gli occhi si sono concentrati sulla famosa pescheria “I Diamanti del Mare” a Soccavo, quartiere della periferia occidentale di Napoli, di proprietà del noto Gennaro Di Napoli, soprannominato “Robin Hood” sui social, soprattutto su TikTok.

Le ispezioni, condotte dalla Guardia Costiera di Napoli e dagli ispettori dell’Asl Napoli 1 Centro, competente nella zona, sono state registrate e pubblicate sui social e si sarebbero avuti anche brevi momenti di tensione.

Controlli Nas alla pescheria “I Diamanti del Mare” virali su Tiktok

Un video, in particolare, mostra Gennaro Di Napoli visibilmente scuro in volto, impegnato nel movimento di alcune cassette di pesce, mentre le autorità effettuano i controlli. In un momento la folla presente ha anche gridato “Vergogna!” ai militari della Guardia Costiera e agli ispettori dell’Asl.

In serata, il commerciante ha condiviso il suo disappunto su un messaggio pubblicato su TikTok, annunciando che l’attività commerciale resterà regolarmente aperta.

Non sono giunte alla nostra redazioni informazioni circa sequestri o irregolarità registrate dagli agenti.