Dopo Blinda, ora anche Guendalina Tavassi avrebbe problemi di salute che l’hanno costretta ad allontanarsi dall’Isola per qualche giorno. Blind non aveva partecipato all’ultima puntata in diretta di lunedì perché rimasto in infermeria per qualche giorno.

Adesso in Honduras fanno preoccupare anche le condizioni di Guendalina Tavassi. La ex Gf da ieri non è presente tra i naufraghi perchè è stata accompagnata in infermeria. Alla sorella di Edoardo starebbero facendo alcuni accertamenti medici.

Guendalina in infermeria

Al momento la produzione del programma non ha dato ulteriori nformazioni, limitandosi a riportare la notizia durante la striscia quotidiana. All’inizio dell’appuntamento pomeridiano in onda su Canale 5, ieri è apparsa la scritta: “Blind e Guendalina Tavassi sono momentaneamente assenti per accertamenti medici”. La puntata è poi proseguita con le numerose dinamiche create sull’Isola dai naufraghi.

Ad aggiornare i fan della Tavassi ci ha pensato il fidanzato Federico Perna sui social.In una story ha detto: “Sono stato avvisato ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda”.