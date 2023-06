Malore killer in spiaggia a Forio d’Ischia nella giornata di sabato. A perdere la vita un turista di appena 58 anni che stava trascorrendo le sue vacanze ed era approdato sull’isola verde da poche ore.

Forio d’Ischia, malore killer in spiaggia: morto 58enne

Teatro della tragedia la spiaggia di San Francesco a Forio d’Ischia. L’uomo era giunto da meno di 24 ore sull’isola. L’uomo si è accasciato al suolo sotto gli occhi dei bagnanti. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Vani però i tentativi di salvargli la vita.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati, per il 58enne non c’è stato niente da fare dopo le opportune manovre di rianimazione messe in atto. Il cuore del turista aveva ormai smesso di battere. Sotto choc gli altri presenti che hanno assistito alla scena.