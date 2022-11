Dopo la tregua di questi giorni torna il maltempo in Campania. Tra la giornata di oggi, 30 novembre, e il prossimo weekend è infatti attesa l’arriva di una nuova perturbazione che porterà pioggia e temporali su gran parte della Regione.

Campania, arrivano piogge e temporali: massima allerta ad Ischia

Il mese di novembre chiuderà con rovesci che si concentreranno soprattutto nella seconda parte della giornata di mercoledì. Le precipitazioni saranno più intense nel Sannio e in Irpinia ma la pioggia cadrà anche a Napoli e a Caserta. Non sono, al momento, previste nuove allerte meteo. Le temperature massime e minime si manterranno stabili e saranno ricomprese tra i 6 e i 15 gradi.

La situazione peggiorerà in maniera significativa tra sabato e domenica, quando una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa travolgerà il Centro-Sud e il mar Tirreno. I temporali sono previsti per la giornata di domenica e di lunedì, quando la Protezione Civile regionale potrebbe diramare un’allerta meteo per rischio frane e allagamenti. Occhi puntati sull’isola di Ischia, in particolare su Casamicciola. Dopo la tragedia di pochi giorni fa, si teme il cedimento di ulteriori porzioni del costone del Monte Epomeo già interessato dalla valanga di sabato.