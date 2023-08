Travolge un dipendente della Italgas, finisce fuori strada e muore. E’ quanto accaduto a Ischia, in via delle Ginestre. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Ischia, tragedia tra i turisti: travolge pedone e finisce fuori strada. Morto sul colpo

Come spiega l’Ansa, lo scontro è avvenuto verso le 8 e 30, in una zona affollata di turisti, a poca distanza dal centro di Ischia Porto. Un centauro stava percorrendo la strada quando, per ragioni da accertare, avrebbe travolto il dipendente di una ditta della distribuzione domestica del gas.

A seguito dell’impatto, il conducente del mezzo a due ruote ha perso il controllo del motoveicolo ed è andato a sbattere con violenza su uno dei pilastri che sorregge il cancello di una casa lungo via delle Ginestre. Lo scooterista, un 58enne di Serrara Fontana, è morto poco dopo.

Ferito ma non grave il pedone travolto nell’incidente. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno provato a rianimare il centauro prima di constatarne il decesso alle 9 e 15. Si attendono le disposizione della Procura della Repubblica sull’eventuale sequestro della salma e sull’autopsia. I rilievi del caso sono stati affidati al commissariato isolano della Polizia di Stato.

Foto: IlGolfo24.it