Se non fosse stato per l’intervento della Polizia, probabilmente sarebbe finita nell’ennesimo femminicidio: una ragazza è stata sequestrata e percossa dal suo fidanzato. Ora si trova in prognosi riservata all’ospedale Rizzoli di Ischia con fratture multiple al volto.

Ischia, sequestrata e picchiata dal fidanzato: è in prognosi riservata

La vicenda risale a ieri sera quando una Volante dell’Ufficio controllo del territorio del commissariato dell’isola di Ischia è intervenuta nella zona del Testaccio del comune di Barano. Ad allertare le forze dell’ordine alcuni giovani che poco prima avevano provato a salvare la fidanzata dalle percosse del fidanzato. I ragazzi sono stati minacciati e allontanati dall’uomo con un gancio da macelleria.

La situazione è poi degenerata. L’aggressore ha condotto a forza la ragazza nell’abitazione, l’ha minacciata di morte e l’ha presa a botte fino a procurarle fratture al volto. All’arrivo degli agenti ha dapprima negato di essere in compagnia della donna, poi si è barricato in casa tanto che i poliziotti hanno dovuto sfondare la porta per entrare. Una volta all’interno, gli agenti hanno bloccato l’uomo e l’hanno arrestato.

La corsa in ospedale

Solo a quel punto la ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale. I medici le hanno riscontrato vaste tumefazioni al volto, oltre alle fratture, riservandosi la prognosi. Nel frattempo il fidanzato è finito al carcere di Poggioreale con le accuse di lesioni gravi, tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, minacce, possesso di oggetti atti ad offendere, violazioni degli obblighi di legge. Si tratta di un pregiudicato con problemi di tossicodipendenza.