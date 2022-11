Ischia, recuperata l'ottava vittima: era sommersa dal fango

Sale a 8 il bilancio della frana di Ischia che ha travolto case e strade di via Celario, nel comune di Casamicciola Terme.

Frana ad Ischia, individuata l’ottava vittima

Si tratta di un uomo del quale ancora non è stata resa nota l’identità. Potrebbe essere Gianluca Monti, il tassista di via Celario sparito sotto la colata di fango insieme alla sua famiglia. La salma sarà trasferita nella sala mortuaria dell’ospedale Rizzoli di Ischia, dove già si trovano gli altri sette corpi finora estratti dal fango. Restano quattro le persone disperse da sabato, ma con il passare del tempo cresce il timore per le loro condizioni.

Chi sono i morti causati dalla frana a Ischia

Dunque si aggrava il bilancio delle vittime della frana che sabato, 26 novembre, ha portato morte e distruzione nell’isola Verde. Le vittime accertate, al momento, sono: Eleonora Sirabella, 31 anni, Maurizio Scotto di Minico di 32 anni, la moglie Giovanna Mazzella di 30 anni e il figlio GiovanGiuseppe, il neonato di soli 21 giorni, Nikolinka Gancheva Blangova 58 anni, e i fratellini Francesco e Maria Teresa Monti, di 11 e 6 anni: all’appello mancano il padre, la madre e un altro fratello.