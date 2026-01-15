Ischia, malori dopo aver bevuto acqua minerale: 4 studenti in ospedale

Paura in un istituto superiore di Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, dove quattro ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori improvvisi in seguito al consumo di acqua minerale in bottiglia, regolarmente sigillata e acquistata all’interno della scuola. I giovani sono stati accompagnati al presidio ospedaliero “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno per accertamenti e controlli medici.

Tre ricoverati in Osservazione Breve Intensiva

Secondo quanto emerso, tre studenti sono stati ricoverati nel reparto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e sono rimasti sotto controllo per 24 ore, come previsto dai protocolli sanitari in caso di sospetta intossicazione. Una quarta ragazza, che avrebbe soltanto assaggiato l’acqua senza ingerirne una quantità significativa, è stata trattenuta in via precauzionale. Le condizioni dei ragazzi sono state definite stabili e al momento non destano preoccupazioni.

Acqua sigillata e acquistata all’interno della scuola

L’episodio ha destato grande attenzione perché l’acqua consumata sarebbe stata in bottiglia sigillata, acquistata regolarmente presso la struttura scolastica. Proprio questo aspetto ha fatto scattare immediatamente controlli e verifiche per chiarire cosa possa aver provocato i malori. Sul caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme, che hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dei fatti. I militari hanno sequestrato le bottiglie ancora in possesso delle ragazze e hanno ascoltato anche i genitori, raccogliendo informazioni su tempi e modalità di acquisto e consumo del prodotto.

Attivata l’Asl Napoli 2 Nord: verifiche sul lotto

Parallelamente è stato attivato il Centro di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord, che sta cercando di risalire al numero di lotto dell’acqua minerale. L’obiettivo è capire se siano necessarie misure cautelative sul commercio dell’intera partita o se si tratti di un caso isolato. Il materiale resta attualmente sotto sequestro e sarà sottoposto ad analisi di laboratorio. Sono inoltre in corso accertamenti tossicologici per stabilire l’origine dei malori e verificare eventuali contaminazioni o anomalie nel prodotto.