Usciva dal carcere e durante i permessi premio violentava la figlioletta di appena dieci anni. È la drammatica vicenda ricostruita a Ischia, nel comune di Forio, dove i carabinieri hanno arrestato un 65enne con l’accusa di abusi sessuali.

Ischia, esce dal carcere e abusa della figlia di dieci anni: arrestato 65enne

Sugli eventi c’è il massimo riserbo delle autorità. La storia è venuta a galla grazie all’intervento degli assistenti sociali, con cui la piccola si è confidata. Le violenze e gli abusi si sarebbero consumati in un contesto di profondo degrado sociale dell’intera famiglia.

Il padre, che si trovava a scontare una lunga condanna in carcere, avrebbe ripetutamente abusato della bambina durante i permessi premio che gli consentiva di uscire fuori da galera. Gli altri figli sarebbero stati spesso ospiti di una comunità.

Fratello ha preso parte agli abusi

L’orrore però non si ferma qui. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, persino uno dei fratelli della vittima avrebbe preso parte agli abusi consumati dal padre. Come e in che circostanze non è dato sapere. Le violenze sarebbero comunque andate avanti per molto tempo fino all’avvio dell’inchiesta.

I carabinieri della stazione di Forio, su disposizione del gip del Tribunale di Napoli, hanno arrestato il 65enne: per l’uomo si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale (Napoli), dove è in attesa dell’interrogatorio di garanzia.