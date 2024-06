Momenti di paura questo pomeriggio all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, ad Ischia: la controsoffittatura del nosocomio è crollata. Due le persone coinvolte.

Ischia, crolla soffitto dell’ospedale Rizzoli: due persone coinvolte

Il crollo è avvenuto all’ingresso, nella zona dove molte persone di radunano per usufruire del servizio CUP o per attendere i propri familiari. Come anticipa Il Dispari, una coppia, colta dal grande spavento, avrebbe ricorso alle cure del pronto soccorso ma non avrebbe riportato ferite.

Per il momento l’ingresso principale dell’Ospedale Rizzoli è stato interdetto. Si accede attraverso l’ingresso del Pronto Soccorso. Non sono chiare le ragioni del cedimento strutturale. Il crollo però poteva trasformarsi in una tragedia.