Ischia, ci prova con una donna fidanzata e scoppia la rissa al bar: tre denunciati

Ci prova con una donna fidanzata e scoppia la rissa in un bar. Succede a Forio D’Ischia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sedato la zuffa e raccolto le generalità delle persone coinvolte per denunciarle.

In particolare, durante i controlli avvenuti nella giornata di ieri, 11 marzo, i militari dell’Arma sono intervenuti nella centrale piazza Municipio, per la segnalazione di una rissa all’interno di un noto bar. Una volta sul posto, le forze dell’ordine hanno appurato che, poco prima, all’interno del locale, un uomo aveva importunato una donna, scatenando la reazione della stessa e del suo compagno: è nata così una colluttazione nel corso della quale i tre si sono colpiti con pugni e schiaffi. Identificati, tutti e tre sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per rissa e lesioni personali e saranno proposti per il Daspo urbano.

Controlli anti-droga

Durante i controlli a Ischia i carabinieri hanno anche denunciato un uomo di 54 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di quattro flaconi di levometadone. Si tratta un oppioide utilizzato per trattamenti terapeutici per cui è necessaria prescrizione medica, senza la quale rientra tre le sostanze stupefacenti detenute illegalmente. A Casamicciola Terme, invece, un giovane è stato denunciato perché trovato in possesso di una stecchetta di hashish e di un bilancino di precisione.