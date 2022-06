È stata arrestata per omicidio stradale la 26enne che questa mattina a Ischia ha investito e ucciso Cassandra Mele, maresciallo maggiore dell’Esercito di 37 anni. La donna era a bordo della sua bicicletta quando è stata presa in pieno dall’auto guidata dalla giovane ischitana. Cassandra è morta sul colpo. Il violento impatto, frontale, non le ha lasciato scampo nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118.

Ischia, arrestata 26enne per omicidio stradale

La ragazza che era alla guida della sua Fiat Panda è risultata positiva all’alcol test e dunque è stata arrestata dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia su disposizione dell’Autorità giudiziaria partenopea. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Sull’accaduto indagano i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ischia e della locale stazione. Gli accertamenti sulle cause del drammatico incidente sono ancora in corso.

Chi era maresciallo maggiore dell’Esercito

Cassandra Mele prestava servizio nel terzo reggimento degli Alpini, presso la caserma Berardi di Pinerolo; negli anni passati era stata impegnata in numerose missioni all’estero, tra cui una in Afghanistan.