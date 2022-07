Rischia di annegare e viene salvato in extremis da un bagnino. Protagonista della vicenda un bambino di 8 anni che ieri pomeriggio si trovava a Ischia sulla spiaggia della Chiaia.

Ischia, bambino di 8 anni rischia di annegare: salvato da bagnino

Secondo quanto ricostruito, il bambino si è tuffato in acqua con una maschera subacquea. Poco dopo, probabilmente per aver bevuto acqua, è andato in affanno e ha cominciato ad agitarsi finendo sott’acqua. Un bagnino del posto, di nome Rosario, ha assistito alla scena e non ci ha pensato due volte a lanciarsi tra le onde per salvarlo. L’uomo ha recuperato il minore e l’ha trascinato a riva. Una volta sul bagnasciuga, il piccolo è stato sottoposto alle manovre di rianimazione ed ha ripreso a respirare regolarmente.

Nel frattempo sono arrivati i sanitari del 118. Gli uomini del pronto intervento lo hanno trasportato all’ospedale dell’isola di Ischia, il Rizzoli, per fargli degli accertamenti scongiurare complicazioni o conseguenze dell’incidente subito. Sono tante, purtroppo, ogni estate, le tragedie che occorrono in mare, ma per fortuna la vicenda del piccolo di otto anni che arriva da Ischia si è conclusa con un lieto fine.