Un sessantenne residente in provincia di Caserta è stato ricoverato in ospedale ad Avellino dopo essere stato gravemente ferito dall’attacco di un toro.

Irpinia, attaccato da un toro mentre è gita con la famiglia: grave un 60enne

L’incidente è avvenuto sull‘altopiano di Verteglie, nel territorio del comune di Montella, in provincia di Avellino. L’uomo, insieme alla sua famiglia, aveva raggiunto la località turistica in mattinata per trascorrere una domenica all’aperto.

Secondo le prime ricostruzioni, il toro avrebbe attaccato l’uomo alle spalle in una zona compresa tra l’area picnic e un sentiero di montagna, sbalzandolo a diversi metri di distanza. I soccorsi sono stati immediati e un’ambulanza del 118 ha trasferito il ferito all’ospedale “Moscati” di Avellino. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.