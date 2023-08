Da oggi il dottore Antonio Rainone è il nuovo direttore generale de “La Clinica Montevergine S.p.A. Casa di Cura Privata” di Mercogliano. A deciderlo il consiglio di amministrazione tenutosi lo scorso 11 luglio.

Di conclamata esperienza e competenza nel campo sanitario, Rainone si appresterà a guidare una delle strutture sanitarie più importanti della Campania dopo aver ricoperto, dal 2018 ad oggi, l’incarico di direttore operativo all’interno della stessa clinica.

La nuova nomina è stato accolta con entusiasmo dal personale della Montevergine e dall’amministratore delegato, Antonio Merlino: “L’obiettivo di questa riorganizzazione è ottimizzare i processi organizzativi a vantaggio dell’efficienza e della crescita continua. Il nostro impegno primario rimane sempre quello di offrire servizi di alta qualità e di elevato standard ai nostri pazienti, ponendo al centro la loro salute e benessere. Sono sicuro che in questo momento di importante cambiamento, il dottor Rainone porterà a risultati straordinari e vincenti nelle nuove sfide che ci attendono”.

Lungo il suo percorso professionale, Antonio Rainone ha dimostrato un impegno costante nel miglioramento del settore sanitario e nell’innovazione, lavorando in diverse strutture sanitarie di alto livello e qualità. In particolare si è distinto come manager per la capacità di integrare processi e procedure aziendali, un talento particolarmente apprezzato nella clinica irpina durante la sua collaborazione con tutta la rete del Gruppo Villa Maria, uno dei principali gruppi italiani nel settore della sanità, della quale la Montevergine S.p.A. fa parte.