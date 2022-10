Un piccolo terremoto si è abbattuto questo pomeriggio su Instagram. Migliaia di account sono stati rimossi o bloccati e followers persi. Si stanno moltiplicano in queste ore le segnalazioni di molti utenti che non riescono più ad accedere al proprio profilo.

Instagram down: account rimossi e followers persi. Cosa sta succedendo

Non è chiaro cosa stia succedendo. C’è chi parla di attacco hacker, chi di problemi tecnici ai server di Instagram. Sta di fatto che il social network della galassia “Meta” registra oggi, 31 ottobre, un fenomeno senza precedenti nella sua storia: migliaia di profili sono stati disabilitati. Le vittime di questa cancellazione di massa che provano ad accedere al social visualizzano una schermata recante un avviso di sospensione del proprio account per violazione delle linee guida. In altre circostanze non vengono fornite neanche motivazioni specifiche.

Come recuperare il proprio profilo

Al momento Instagram non ha diffuso comunicazioni pubbliche al riguardo. Tuttavia il problema è esteso. Tra le ipotesi principali è che i gestori di Instagram stiano attivando una “pulizia” di fake e altri contatti responsabili di attività sospette o segnalate. L’utente avrà 30 giorni di tempo per contestare la decisione, ma al momento sembra che nessuno degli utenti che ha portato avanti una contestazione abbia ricevuto risposta. Mancano ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda. Alcuni lettori ci segnalano di essere riusciti a recuperare tempestivamente il proprio profilo reimpostando la propria password attraverso la procedura di recupero prevista dal social network.