Quanto ti mancherà la maglia del Napoli? Crediamo tanto. Quanto ci mancherà la maglia numero 24? Crediamo tanto. Napoli Salernitana non è stata solo la terza vittoria in campionato, consecutiva, ma anche il ritorno al gol di Insigne.

Insigne, l’amore per il Napoli e il secondo posto

Il gol numero 115 come i gol di Diego in campionato nei suoi sette anni. Un gol ancora su rigore, Insigne non segna su azione da troppo tempo, ma un gol che gli resterà nel cuore e davanti alle telecamere dell’ex San Paolo, oggi Diego Armando Maradona, ha voluto ribadire l’amore per la maglia, per quella N che campeggia sull’azzurro.

Un “ti amo, e ti amerò sempre. Io ci sarò sempre” che vale tanto più forse del gol, sicuramente dei tre punti. Insigne sa bene che gli servirà tempo per metabolizzare l’addio e per questo motivo vuole esserci fino alla fine del campionato.

Da titolare, da protagonista, vuole essere ancora importante per il suo Napoli. Chiaro non sarà facile, perché capiterà il tiro a giro che uscirà, l’errore, la giocata che non funzionerà ma i tifosi dovranno capire che Lorenzo lo farà con la giusta voglia e cattiveria per conquistare il massimo risultato per il Napoli.

Ma Napoli Salernitana non è stata solo importante per Insigne ma anche per Mertens, gol, assist e la sua voglia di continuare con la maglia del Napoli che ieri era fiammeggiante di passione per San Valentino, altra trovata del patron che si fregia della griffe di Armani. Un buon Napoli che strapazza la Salernitana e va alla pausa da secondo in classifica e con 7 punti di vantaggio sulla Juve quinta.

Spalletti ora dovrà tenere alta la tensione e lavorare anche durante l’ennesima sosta per poi ripartite forte e “aggredire” le gare che verranno da Venezia all’Inter passando per Barcellona in Europa, ma noi ci crediamo.