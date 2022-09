Da due settimane Insigne non si allena con la squadra canadese e ancora non si sa quando rientrerà in campo. La sua famiglia sta vivendo un momento molto delicato: la moglie del calciatore, Genny Darone, ha perso il bambino che portava in grembo da sei mesi. Quello in arrivo sarebbe stato il terzo figlio della coppia, dopo Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

Il terribile lutto

Lo scorso 8 settembre, il Toronto aveva anticipato con una nota ufficiale come l’ex Napoli stesse affrontando una situazione assai delicata. Insigne è stato anche escluso dai convocati da parte del commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini per i prossimi impegno di Uefa Nations League degli azzurri. Il motivo dell’esclusione non è tecnico ma per via di questa tragedia che si è abbattuta sulla sua famiglia.

La terribile notizia ha fatto subito il giro del web con i vari utenti sui social network che hanno espresso la vicinanza al giocatore del Toronto. “La moglie di #Insigne ha perso la bambina al sesto mese di gravidanza. Davvero una notizia terribile, a Lorenzo e famiglia tutta la vicinanza possibili”, ha scritto un tifoso.