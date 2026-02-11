Inseguimento tra San Giovanni e Barra: scappano con auto rubata e si schiantano contro un muro

Notte di tensione tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato di auto, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio degli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra. I poliziotti, mentre percorrevano corso Bruno Buozzi, hanno notato due uomini a bordo di un’auto sospetta. Alla vista della volante, il conducente ha accelerato bruscamente ignorando l’alt, dando il via a un inseguimento per le strade di Napoli Est.

L’inseguimento e lo schianto in via Serino

La fuga si è protratta per diversi minuti, con manovre pericolose che hanno messo a rischio automobilisti e pedoni. La corsa è terminata in via Serino, imboccata contromano, dove il veicolo si è schiantato contro un muro. Dopo l’impatto, i due occupanti hanno tentato di fuggire a piedi. Il conducente, però, è stato raggiunto e bloccato dagli agenti al termine di una colluttazione. Il passeggero è riuscito invece a far perdere le proprie tracce.

Auto rubata a San Giorgio a Cremano

Durante la perquisizione, il 23enne è stato trovato in possesso di una chiave a “T”, un dispositivo elettronico di avviamento e un deviatore di centraline, strumenti utilizzati per il furto di veicoli. Gli accertamenti successivi hanno confermato che l’auto presentava evidenti segni di effrazione: nottolino di accensione rotto, sterzo danneggiato e fili elettrici divelti. Il veicolo era stato rubato poco prima in piazzetta Bernardo Tanucci, a San Giorgio a Cremano. Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso indagini per identificare il complice fuggito.