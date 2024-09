Diversi lotti di insalata iceberg in busta sono stati richiamati per il rischio di contaminazione da Listeria Monocytogenes. Il richiamo riguarda 19 marchi, con prodotti distribuiti in numerosi supermercati. I consumatori sono invitati a “restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato”.

Insalata in busta a rischio listeria: ritirati 19 marchi dal supermercato

I lotti interessati, prodotti da Ortoromi Società Cooperativa Agricola nello stabilimento di Bellizzi (Salerno), sono elencati sul sito del Ministero della Salute.

I marchi coinvolti sono: Foglia Verde Eurospin, Alifresh, Centrale del Latte, Ciro Amodio, Colline Verdi, Il Castello, Il mio Orto di Eurofresh, Latte Francia, Selex, Mi mordi, Natura è (Penny Market), Ortofresco Pulito, Ortoromi, Polenghi, Sigma, Tornese, Torre in Pietra, Tres Bon, Vivinatura.

Cos’è la listeriosi?

La listeriosi è una malattia causata dal batterio Listeria Monocytogenes, che può manifestarsi con sintomi gastrointestinali entro poche ore dal consumo di cibi contaminati. In alcuni casi, la malattia può evolvere in forme più gravi, come meningiti, encefaliti e setticemie. L’Istituto Superiore di Sanità spiega che il batterio è altamente resistente, in grado di proliferare a diverse temperature, compresa quella del frigorifero, e di tollerare ambienti salini e acidi. Le forme più gravi della malattia possono avere un’incubazione che si prolunga fino a 70 giorni.