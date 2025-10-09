Aversa – Un incontro tra scuola e impresa all’insegna dell’innovazione. Kiranet, azienda aversana leader nei settori dell’informatica e della Sanità, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico “Alessandro Volta” di Aversa per un seminario dedicato all’orientamento e al mondo del lavoro.

Innovazione e tecnologia all’Isis “Volta” di Aversa: Kiranet presenta il progetto Cosyma

L’iniziativa rientra nel calendario di eventi con cui l’azienda celebra il suo ventennale e mira a creare un ponte diretto tra le aule scolastiche e le realtà produttive del territorio. A fare gli onori di casa, il dirigente scolastico ingegnere Michele Di Tommaso, che ha accolto con entusiasmo il team Kiranet e gli studenti delle quinte classi delle sezioni A, B ed E di Informatica, della 5ª C di Tecnologia delle Comunicazioni e della 5ª G di Informatica Digitale.

Dopo i saluti introduttivi di Silvana Delle Curti, responsabile marketing e comunicazione, che ha ripercorso la storia dell’azienda e i suoi traguardi più importanti, l’ingegnere biomedico Antonella Di Grazia ha illustrato Cosyma, una piattaforma innovativa per la Smart Maintenance di sistemi critici, con un focus sulle apparecchiature elettromedicali.

Partner di Kiranet sono state I.Teco e Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. L’obiettivo principale del progetto è rivoluzionare il tradizionale approccio alla manutenzione, sostituendolo con un processo più avanzato ed efficiente, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione.

Quando si verifica un malfunzionamento dell’apparato elettromedicale, il manutentore interviene in maniera immediata e tramite la realtà aumentata viene guidato nell’identificazione del componente guasto e nella successiva attività di sostituzione. Questo sistema non solo minimizza i costi ma garantisce che la manutenzione sia al contempo reattiva (intervento post-guasto), proattiva (manutenzione preventiva programmata) e predittiva (basata su dati in tempo reale per predire un possibile futuro guasto). Grande curiosità anche per la dimostrazione pratica curata da Bartolo Di Grazia, responsabile infrastrutture, che ha mostrato l’uso dei visori di realtà aumentata in interventi di manutenzione remota: un esempio concreto di come le nuove tecnologie stiano rivoluzionando i processi industriali e formativi.

Fondata nel 2005 ad Aversa, Kiranet opera oggi nei settori sanitario, manifatturiero, aerospaziale, ferroviario e smart cities, con un approccio multidisciplinare che unisce ricerca, sviluppo, progettazione elettronica e meccanica. Al centro della sua filosofia ci sono le persone e il lavoro di rete, elementi chiave per alimentare innovazione e crescita. Grazie alla collaborazione con la sua azienda spin-off Coevia Sistemi, specializzata nell’industrializzazione dei prodotti hardware, Kiranet garantisce una transizione fluida dalla progettazione alla produzione su larga scala, ottimizzando tempi e qualità dei progetti.

Oggi l’azienda conta 35 progetti di ricerca, 10 titoli di proprietà intellettuale tra brevetti e marchi, 6 pubblicazioni scientifiche internazionali e una rete di 20 partner pubblici e privati, tra cui Almaviva, Università Federico II, Università Vanvitelli, Cnr e Cira. Nel comparto sanitario, in collaborazione con Almaviva, Kiranet fornisce soluzioni tecnologiche all’avanguardia a importanti strutture campane come l’Istituto Pascale, l’Ospedale Cardarelli, il Policlinico di Napoli, l’Asl Napoli 2 Nord e l’Asl di Benevento. L’incontro al “Volta” ha rappresentato per gli studenti un’occasione preziosa per conoscere da vicino le nuove frontiere della tecnologia e comprendere quali competenze saranno più richieste nel mondo del lavorodel futuro.