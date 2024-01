Dopo vent’anni di attività e una storia che ha segnato generazioni di spettatori, il Big Maxicinema di Marcianise è in queste ore in corso di demolizione.

La chiusura annunciata un anno fa si è trasformata in una realtà inesorabile. Oggi, 18 gennaio 2024, ha preso il via l’abbattimento dello stabile che ha ospitato per due decenni momenti di svago, emozioni e cultura.

Un colpo duro per la comunità marcianisana, già provata dalla chiusura di altri cinema. Quel che un tempo era uno dei più grandi multisala della Campania, oggi è solo un ricordo sbiadito, al suo posto sorgerà infatti una fabbrica alimentare. Secondo quanto annunciato al momento della chiusura, i capannoni saranno occupati dall’azienda Toraldo, che vi realizzerà una torrefazione di caffè.

Big Maxicinema Marcianise: cosa ha portato alla chiusura

Il destino del Big Maxicinema segue quello di molte sale cinematografiche. La pandemia da Covid-19 ha inflitto un duro colpo al settore e l’ascesa delle piattaforme di streaming – con il loro accesso facile, comodo e a costi contenuti – ha ulteriormente eroso l’afflusso di spettatori nelle sale tradizionali.

Su Facebook, pagine di sostegno come “IL BIG MAXICINEMA NON DEVE MORIRE” hanno raccolto numerosissime sottoscrizioni e appelli per un intervento delle istituzioni al fine di preservare un importante presidio di cultura e spettacolo nel territorio. Tuttavia, gli sforzi della comunità non sono bastati a salvare il multisala.

Un finale amaro che, come qualcuno ha notato sugli stessi social, ricorda le tematiche toccate da “Nuovo Cinema Paradiso”, un film che celebra la magia del cinema, ma che ora sembra essere sempre più lontana dalla realtà di molti territori.