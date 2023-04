Si sveglia nel cuore della notte e sente una canzone provenire letteralmente dalla sua pancia. Ha paura, è spaesato, non riesce a spiegarsi perché. Poi nota che sul comodino manca una delle sue cuffie wireless e riesce a realizzare cosa sia successo.

Ingoia cuffia wireless nella notte: si sveglia con la musica nella pancia

La curiosa notizia arriva dalla Cina, ma presto è diventata virale per la sua singolarità anche fuori dai confini nazionali. Il protagonista della vicenda, quando si è svegliato intorno alle 03:00 per andare in bagno, ha notato che mancava una delle cuffie wireless. Nel tentativo di localizzare l’auricolare mancante, ha attivato la musica dal suo cellulare e ha scoperto che una canzone arrivava dal suo addome.

L’uomo si è immediatamente recato in ospedale e la sua radiografia ha confermato che l’auricolare era dentro la sua pancia. Il video di Xiaoyong che filma la voce che esce dal suo stomaco è diventato virale su Internet grazie a un post su Facebook. Per fortuna l’espulsione del dispositivo è avvenuta per vie “naturali”, senza la necessità di ricorrere a un intervento di rimozione chirurgica.

I precedenti

Analoghe situazioni si sono già verificate in passato, in particolare in America. Nel 2020 un bambino di 7 anni di Atlanta aveva accidentalmente ingoiato un AirPod, suo regalo di Natale. Nel 2021 una ragazza, Carli Bellmer, ingerì la cuffia al posto di una pasticca di ibuprofene. Il filmato in lacrime della giovane che raccontava la sua esperienza divenne virale sui social, in particolare su TikTok.