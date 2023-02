Un infarto fulminante a 27 anni. Sarebbe stato questa la causa che ha ucciso Said Beltaief, giovane di 27 anni. I tentativi di soccorso dei medici dell’ospedale Franchini di Montecchio, intervenuti sul posto, sono stati tutti inutili.

Come riporta Il Resto del Carlino, a causare il decesso potrebbe essere stato un problema cardiaco, forse un infarto. Ma sarà l’autopsia, alla quale la salma del giovane sarà sottoposta, a determinare le cause di questa morte improvvisa.

Said era molto conosciuto in città. Lavorava come commesso al supermercato Conad della città. Giovane e benvoluto da tutti, viveva con la madre originaria del Marocco. Aveva frequentato le scuole a Cavriago, a Reggio Emilia, diventato il suo paese d’adozione. Tutti lo descrivono come un bravo ragazzo, educato e gentile. C’è profondo cordoglio in tutto il paese, tante persone hanno manifestato cordoglio alla famiglia, che anch’essa vive a Cavriago. Il suo sogno era andare all’università, ma aveva rinunciato per poter aiutare la mamma gravemente malata.