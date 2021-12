L’incrocio è sempre lo stesso quello tra via Togliatti, Via Maristi e Via Labriola. Siamo a Giugliano centro.

Ieri sera l’ennesimo incidente: a scontrarsi una cinquecento ed un’altra vettura. Entrambe distrutte, una delle automobili procedeva ad alta velocità e molto probabilmente il fondo stradale bagnato ha fatto il resto, mandando in testa coda il malcapitato conducente.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/DnjWTZAuouc” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Una macchina coinvolta è addirittura finita contro il muro di cinta di questa villetta demolendolo in parte. Se non ci fosse stata la recinzione l’auto avrebbe potuto creare seri danni anche alla villetta.

Dalle notizie in nostro possesso non ci dovrebbero essere feriti gravi anche se sul posto sono intervenuti gli uomini del 118. Il servizio stradale è stato presente sino a tarda notte per segnalare la presenza della vettura che è stata rimossa ore dopo.

Purtroppo non è la prima volta che in quell’incrocio si sfiora la tragedia. Manca la segnaletica orizzontale e lo stop presente al termine di via Togliatti è in parte nascosto da questo palo della pubblica illuminazione. Sopratutto di notte è poco visibile