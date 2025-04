Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, intorno alle ore 22:00, in Via Santa Maria a Cubito, nel tratto compreso tra Marano e Napoli. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati due motocicli: uno condotto da un uomo di 59 anni, l’altro da un giovane di 24 anni che procedeva in direzione opposta.

Drammatico incidente tra Napoli e Marano: scontro tra due scooter. Gravissimo 59enne

L’impatto è avvenuto all’altezza del civico 573. Ad avere la peggio è stato il motociclista 59enne, che ha riportato gravi ferite. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Indagini in corso per chiarire le responsabilità e le circostanze dell’accaduto.