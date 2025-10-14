La città di Caiazzo è di nuovo travolta dal dolore. È giunta, purtroppo, la notizia che tutti speravano di non sentire: Francesco Perrone, il diciassettenne coinvolto nel terribile incidente stradale avvenuto ad Alvignano a fine settembre, non è riuscito a sopravvivere. Lo studente dell’istituto superiore di Piedimonte Matese si è spento dopo giorni di intensa lotta tra la vita e la morte presso l’ospedale civile di Caserta.

Incidente tra Caiazzo e Alvignano, dopo Christian muore anche Francesco: aveva 17 anni

Nel medesimo schianto aveva perso la vita anche Christian Femiano, mentre suo fratello Diodato, anch’egli presente nell’auto, resta ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. A confermare la triste notizia è stato il sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto, attraverso un messaggio pubblicato sui social. Con parole cariche di commozione, il primo cittadino ha espresso la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia del giovane: “Una tragedia che lascia senza voce. A nome di tutti i cittadini, rivolgo un forte abbraccio ai genitori, ai compagni di scuola, agli amici e a chiunque abbia voluto bene a Francesco.”

Negli ultimi giorni le condizioni di Francesco Perrone erano peggiorate, nonostante la speranza e le preghiere dei suoi cari. La notizia della sua morte ha gettato Caiazzo e i comuni vicini in un profondo sconforto, appena usciti dal lutto per la perdita di Christian.

Foto: Il Mattino