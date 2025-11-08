Incidente sullo svincolo autostradale dell’A1: muore 39enne di Portici. Ieri i funerali

Nel pomeriggio di ieri, 7 novembre, a Portici, si è svolta la cerimonia funebre per Danilo Donadio, 39 anni, deceduto il 1° novembre a seguito di un incidente stradale. A comunicarlo è stato il sindaco Enzo Cuomo, che sui social ha espresso la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia colpita dal lutto.

Incidente sullo svincolo autostradale dell’A1: muore 39enne di Portici

L’incidente, la cui dinamica è ancora da accertare, sarebbe avvenuto nei pressi dello svincolo autostradale tra San Giovanni a Teduccio e la zona Napoli Centro–Porto. La moto su cui viaggiava Donadio si sarebbe scontrata con un altro mezzo a due ruote in transito. L’impatto è risultato tragico: il 39enne, padre di due bambine piccole, è morto sul colpo per le gravi ferite riportate. I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social per commemorare Danilo. “E anche oggi è stato difficile: è come ritrovarsi in mezzo al mare su una zattera che poi improvvisamente affonda…contare su un amico, una presenza che ormai dai per scontata…le telefonate, gli appuntamenti giù in garage a montare, smontare e soprattutto sfottere….e poi la pista, il vostro collante, la vostra passione, eppure continuo a pensare che non esista passione che valga la vita!”, ha scritto Carmen. Toccante il ricordo di Ciro: “Siamo nati e cresciuti insieme. Ovunque si andava, stavamo sempre insieme abbiamo condiviso ogni fase della vita, abbiamo riso, affrontato sfide e immaginato un futuro insieme. Sei stato un amico, un cugino, un fratello. Non dovevi lasciarmi così presto… mi hai lasciato un vuoto immenso, avevamo ancora tante cose da vivere insieme. Mi mancherai, per sempre.”