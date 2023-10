Tragico incidente ieri sera sull’Asse Mediano, all’altezza di Marcianise. Due auto, una Renault Scenic e una Audi A8, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate violentemente. A perdere la vita uno dei due conducenti: si tratta di Gennaro Pica, 76enne di Castel Volturno.

Incidente sull’Asse Mediano, coinvolte due auto: morto automobilista

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era a bordo della Renault Scenic quando la vettura si è ribaltata a seguito dell’urto violento contro l’altra auto, finendo oltre la carreggiata. L’Audi A8, invece, è finito contro il guardrail nella corsia opposta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale. Per Pica, purtroppo, non c’è stato niente da fare. La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Caserta per un’eventuale autopsia. Non si conoscono, invece, le condizioni dell’altro conducente.

A causa del sinistro, la strada è stata interdetta al traffico veicolare. Le autorità competenti hanno provveduto a deviare le auto all’uscita precedente, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti e facilitare le operazioni di soccorso.