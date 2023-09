Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri sull’Asse Mediano, direzione Lago Patria, all’altezza del cavalcavia di Ponte Riccio, nel territorio di Giugliano. Un camion con trasporto eccezionale di grosse dimensioni è rimasto bloccato sotto al ponte.

Giugliano, incidente sull’Asse Mediano: autocisterna bloccata sotto al ponte

Le circostanze del sinistro sono ancora da chiarire. Poco prima delle 20, il conducente del mezzo pesante contenente viaggiava lungo l’ex SS 162 verso la fascia costiera quando il rimorchio avrebbe violentemente impattato contro la campata in cemento del ponte di raccordo che sopravanza l’Asse Mediano. La cisterna, probabilmente troppo alta perché potesse passare in quel punto dell’arteria stradale, è rimasta letteralmente incastrata nel cavalcavia.

Il traffico è andato in tilt e la circolazione è stata provvisoriamente ridotta a una corsia. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale. Le operazione di rimozione dell’autocisterna sono durate diverso tempo. Il camionista avrebbe riportato lievi ferite e non è in pericolo di vita. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. La regolare circolazione è stata ripristinata in tarda serata.