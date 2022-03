Terribile incidente stradale sulla autostrada A16 Napoli-Canosa, al Km.18,700 in direzione Napoli, tra i caselli autostradali di Baiano e Tufino, si è verificato venerdì, 25 marzo 2022, intorno alle ore 19.

Incidente sull’A16, scontro tra 4 auto: morto 40enne di Napoli, 8 feriti

Nello scontro che ha visto coinvolte quattro auto, un uomo di 40 anni, originario di Napoli, è morto. Altre otto persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco di Avellino, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Passeggeri intrappolati

La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire. de Nel violento impatto in uno dei quattro veicoli, un uomo ed una donna, sono rimasti incastrati nell’abitacolo, pertanto i pompieri hanno dovuto tagliare quel groviglio di lamiere per estrarli. Il 40enne però non ce l’ha fatta, a causa delle gravi ferite riportate. Gli altri feriti sono stati trasportati presso l’ospedale Moscati di Avellino dai sanitari delle varie ambulanze intervenute per le cure del caso. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso.