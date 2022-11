Si chiamava Alfonso Varlese e aveva 44 anni la vittima dell’incidente avvenuto ieri sera lungo l’autostrada A1, tra le uscite di Capua e Caianiello. Alfonso è rimasto schiacciato dal carico del suo camion dopo l’impatto con un altro mezzo pesante.

Incidente sull’A1, muore autotrasportatore 44enne di Sarno

Secondo quanto ricostruito, la vittima, originaria di Sarno (Salerno), stava guidando il suo tir carico di pellet dalla provincia di Frosinone verso Napoli quando, in circostanze ancora poco chiare, ha tamponato un altro mezzo pesante. L’impatto è stato notevole. Alfonso è rimasto travolto dal carico del suo stesso tir.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e la Polizia Stradale. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita. Il tratto di autostrada coinvolto dall’incidente è rimasto parzialmente chiuso alla circolazione veicolare fino alle due di notte. Gli agenti della polizia stradale di Caserta stanno indagando per ricostruire la dinamica della tragedia.

Il lutto

La notizia della morte di Alfonso Varlese intanto ha fatto il giro della comunità di Sarno. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social. Spero tu possa volare in alto ed essere felice come in questo video. Spero tu possa raggiungere la pace e la quiete che qui non avevi. Ora sei al sicuro vicino a “mammarella nostra”,abbracciala per noi. Buon viaggio fratellone”, scrive Giovanna. “Amico mio, non riesco a darmi pace: mi mancheranno le nostre lunghe telefonate. Buon viaggio”, il ricordo di Giovanni.