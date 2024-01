Forse tagliata fuori strada da un’altra auto. È questa la probabile dinamica dell’incidente che è costata la vita di Maria Carmela Capaldo, la donna di 62 anni morta nella serata di sabato, 27 gennaio, sulla Strada Statale 7 bis, alle porte di Avellino.

Incidente sulla SS 7 Bis: tagliata fuori strada da altra auto, si schianta e muore

In queste ore sono emersi dettagli nuovi che potrebbero imprimere una svolta nelle indagini sulla morte della 62enne originaria di Nocera Inferiore (ma residente nella vicina Pagani). Quello che sembrava un incidente autonomo potrebbe essere un sinistro provocato da un altro automobilista.

Secondo quanto ipotizzano i carabinieri, un’altra macchina potrebbe aver tagliato la strada alla vettura condotta da Maria Carmela Capaldo lungo via Nazionale delle Puglie, nel comune di Pratola Serra. La donna avrebbe dunque perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muro di contenimento. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e del 118, per la vittima non c’è stato niente da fare.

Le indagini

Ora gli occhi degli investigatori sono puntati sulle immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire all’identità dell’altro automobilista coinvolto, che non si sarebbe fermato neanche per prestare i primi soccorsi, facendo perdere le sue tracce.