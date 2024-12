Si chiamava Agostino Aschettino il 44enne morto nella notte tra il 26 dicembre e il 27 dicembre lungo la statale SS 403, nel territorio di Marzano di Nola, tra le province di Napoli e Avellino. L’uomo si sarebbe schiantato fuori strada contro una macchina parcheggiata lungo il battistrada perdendo la vita sul colpo.

Incidente sulla SS 403 a Marzano di Nola, Agostino muore 44enne

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte. Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti, richiamati dal forte boato. Per Agostino, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello schianto, mentre l’ennesima tragedia su questa strada accende nuovamente i riflettori sulla pericolosità della SS 403, che attraversa i comuni del Vallo di Lauro.

Secondo una prima ricostruzione, Agostino era alla guida di una Ford quando ha perso il controllo del mezzo scontrandosi con un auto parcheggiata sul margine della strada e distruggendo anche una cabina elettrica. L’uomo, residente a Moschiano, è morto durante le operazioni di soccorso mentre i Vigili del Fuoco tentavano di estrarre il corpo dalle lamiere del veicolo incidentato.