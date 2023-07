Non ce l’ha fatta Antonio Crispino, 21enne di Caivano, rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale avvenuto in tarda mattina sulla strada provinciale Caivano-Aversa, al confine fra i territori di Crispano e Orta di Atella.

Incidente sulla provinciale Caivano-Aversa, Antonio muore a 21 anni

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Ma, stando alle prima informazioni disponibili, il giovane viaggiava su uno scooter quando si sarebbe scontrato con un’auto, presumibilmente una Fiat panda, e sarebbe stato sbalzato a diversi metri per poi finire rovinosamente sull’asfalto.

Antonio era in sella al ciclomotore da solo. Non è ancora chiaro se l’impatto sia dovuto ad una perdita di controllo del mezzo o magari ad una manovra improvvisa come un sorpasso azzardato.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Frattamaggiore. Fin da subito le condizioni del 21enne sono apparse critiche fino a quando il suo cuore ha smesso di battere. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato che si sono già recati sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso.