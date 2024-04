Inaugurata da meno di 20 giorni ma già finita nel mirino dei malviventi. La paninoteca “Mr Panino Lab” in via Gramsci, ad Aversa, al confine con Giugliano, è stata presa d’assalto da una banda di almeno sei malviventi. Furto da almeno 10mila euro.

Aversa, assalto alla paninoteca inaugurata da pochi giorni: in sette svaligiano l’attività

Eloquenti le immagini di videosorveglianza, dove si notano sei, forse sette persone, con i volti coperti da passamontagna, forzare la saracinesca con un flex e poi distruggere la porta di ingresso con un palo di legno. Una volta all’interno, i banditi hanno portato via i registratori di cassa.

Secondo il titolare dell’attività, che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui ha inviato il filmato della rapina, i danni subiti ammonterebbero a circa 10 mila euro. Non uno scherzo per esercizio commerciale che è in attività da meno di 20 giorni.

“Situazione drammatica”

“I commercianti e gli imprenditori investono e danno lavoro ma vengono ripagati con furti e rapine. In quella che era la Terra di lavoro la situazione è drammatica, così come lo è in tutta la Campania. Se gruppi criminali così numerosi riescono ad agire indisturbati e impunemente, diventano sempre più spregiudicati e furbi tanto da riuscire ad aggirare anche i più moderni sistemi di allarme, vuol dire che il piano sicurezza attualmente in atto è inefficace. È come se non esistesse. L’unico rimedio non può che essere l’implementazione del numero degli agenti su territorio, in maniera effettiva e non solo sulla carta”, tuona Borrelli.