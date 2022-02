Tragedia all’alba questa mattina sulla statale 379 Bari-Brindisi. E’ di un morto e sei feriti il bilancio dell’incidente che ha visto coinvolti un pulmino e due auto all’altezza del villaggio turistico Rosa Marina.

A perdere la vita un 58enne di Ostuni, alla guida di una delle due vetture. I sei feriti invece viaggiavano a bordo del pulmino. La dinamica del sinistro è ancora poco chiara. Dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un tamponamento avvenuto sulla corsia sud della statale 379.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bari e i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto i feriti dall’abitacolo dei veicoli incidentati, due dei quali finiti fuori strada. Purtroppo per il conducente di un automobile non c’è stato niente da fare, nonostante i disperati tentativi di rianimazione messi in campo dagli uomini del pronto intervento. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Feriti ma non in pericolo di vita i sei feriti sul pulmino.