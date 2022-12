Non ce l’ha fatta Ciro Iemma, il 38enne rimasto coinvolto in un grave incidente sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, domenica sera. L’uomo è spirato all’ospedale “Moscati” di Avellino. Era originario di Baronissi, in provincia di Salerno, ma residente a Forino.

Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, Ciro muore a 38 anni

Ciro Iemma stava percorrendo in auto la carreggiata Sud quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’autocisterna nei pressi dello svincolo di Fisciano. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Dopo aver lottato per la vita nel reparto di “Rianimazione” dell’ospedale di Avellino, il suo cuore ha smesso di battere.

Pochi giorni fa, nei pressi dello svincolo autostradale Salerno-Avellino, un anziano ha tentato il suicidio. L’81enne si è posto al centro della carreggiata, tentando di farsi travolgere dalle auto in corsa. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri di Mercato San Severino, allertati da alcuni automobilisti, che lo hanno salvato.