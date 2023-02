Ancora un infortunio sul lavoro registrato nelle ultime ore. Un 62enne di Vairano Patenora (Caserta) è caduto improvvisamente mentre stava pulendo la cabina del suo tir ed è attualmente ricoverato in ospedale.

Incidente sul lavoro, operaio casertano cade da un camion

L’episodio è avvenuto ieri mattina a Cervaro, nel Frusinate. Come anticipa Edizione Caserta, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa 4 metri mentre era impegno in operazioni di lavaggio di un camion con cui lavora per una ditta di Cassino e avrebbe battuto la testa contro l’asfalto.

Non è chiaro se l’uomo abbia avuto un malore che gli ha fatto perdere l’equilibrio o se abbia messo il piede in fallo, finendo poi a terra. Gli altri operai presenti sul posto hanno immediatamente chiesto l’intervento dei soccorsi. Il paziente è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Tor Vergata, a Roma, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata e le condizioni dell’operaio restano gravi.